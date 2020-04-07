Ancient Aliens: Arkaim, the Russian Stonehenge(影片源自Youtube)

阿爾卡伊姆(Arkaim)，俄羅斯知名古老的防禦遺址，位於烏拉爾南部(Southern Ural)的草原上，這個地方既神秘又獨特，2013年發生隕石墜落事件，引起轟動；2015年考古學家發現一具女性骨骸，頭骨形狀異常的「長」，且當地人認為阿爾卡伊姆有扇與外星人連結的門，這些事件不免增添離奇色彩。

阿爾卡伊姆的歷史，可以追溯到公元前16、17世紀，結構特殊且堅固，外觀是圓形要塞，由2個土磚製的同心堡壘組成、並帶有木框，靠近堡壘處有60座房屋，裡頭有鍋爐、地窖、水井和冶金爐，街道旁有排水溝設計，代表該處社會結構完整、領導者具有一定的權威。

2013年隕石墜落時，曾有學者前往勘查，經歷許多奇怪的事，像是心跳加速、血壓跟體溫突然降低、手錶時針疑似受磁場干擾倒著走；2015發現的女性骨骸，約有2千年歷史，考古學家猜測頭骨變長的原因，與傳統文化有關，女性會用繩子綁頭來拉長頭骨，但沒有解釋傳統由來及目的，因此仍舊有部分人士懷疑與外星人有關。

阿爾卡伊姆不斷傳出神秘的事件，每年有許多遊客前來參觀，除了好奇千年前的古文明，技術就如此發達，當然也被UFO傳聞吸引，連俄羅斯總統普丁，2005年出於好奇，也曾造訪該古城。