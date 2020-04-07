懶人商機無限，美食外送平台近年來競爭激烈，在銀彈攻勢下，不少人投入外送市場，不過知名英國外送平台「戶戶送」（Deliveroo）昨（6日）卻無預警宣告，將於本月10日下午3時整撤出台灣市場。消息一出，讓不少死忠粉絲相當扼腕，更有內行人點出背後關鍵。

原PO在PTT「八卦板」以「戶戶送結束台灣營運」為題，PO文指出，「現在外送雙雄真的太強，一大堆活動促銷搶曝光，路上本來就看不到幾台戶戶送的車了，現在真的直接退出台灣市場…我的店連帳號都沒開通」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言點出關鍵「免運活動太少，被打趴」、「錢燒完了…資本玩不夠另外兩家」、「燒錢燒不過大戶，本多終勝」、「雙雄吃了九成的餅，你後進本來就贏不了」、「外送員素質、送餐速度、APP介面、客服、退款、免運、勞檢都大勝，可惜資金沒辦法打持久戰」。

也有不少死忠粉絲惋惜「傻眼，明明很不錯的」、「這家超好用，150元就免運，而且很快就到了」、「一直在用，可惜了！最守法、最準時的」、「勞檢ok，謝謝再聯絡」、「deliveroo在歐洲做很大，創辦人是台裔，可惜台灣撐不住」、「雖然在歐洲很成功，但太晚進入臺灣市場，只撐了一年半」、「這家品質比其他兩家好很多，外送速度到客服都是，而且餐點有問題，不囉嗦直接退費」。