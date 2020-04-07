新冠肺炎的疫情持續升溫，讓民眾十分憂心，許多店家也有積極配合戴口罩和勤消毒、洗手等防疫措施，沒想到一名超商店員日前在幫客人結帳的時候，竟然被對方嫌手髒，還口氣很差的大喊：「不要碰我！」讓該名店員傻眼之餘也忍不住生氣直呼「你當我也會死亡之握是不是」。

一名在超商工作的網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前遇到一個結帳的客人，找錢的時候對方突然口氣很差的說：「不要碰我！」讓該名網友瞬間傻眼，客人接著說：「一直收錢一直收錢，你的手很髒。」網友聽了趕緊回說他剛剛有用酒精消毒雙手，沒想到客人聽了還是怒嗆：「一樣啦！碰到然後確診你要付我醫藥費是不是？」最後網友只好將找零的錢放在櫃台，客人竟然還得理不饒人的質疑他態度很差。

種種行徑讓該名網友無奈表示「難道你要我用筷子夾給你你才滿意嗎，我無時無刻都在洗手消毒，手都裂了。原來被我碰過的人都一定確診？你當我也會死亡之握是不是」。文章引起熱議，不少網友都留言回應「他的意思是不用找了」、「他其實想給你小費，但是又不好意思說」、「死亡之握整個笑出來」、「直接客人說：你的錢比我的手還髒。。。」、「你應該問他：那要找給你的錢我都摸過了，你還要嗎?」也有網友建議「現在很多地方都利用小盤子放錢交易。」、「放個盤子讓客人放錢 跟放找的錢 ~」。