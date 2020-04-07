古時候的人犯下重大罪行，通常會被處砍頭的死刑，而且還是當眾處斬；行刑過程血腥又可怕，但奇特的是，總有許多百姓攜家帶眷到現場圍觀，讓人不禁納悶，難道他們看到頭身分離不會覺得噁心不舒服。

在一些古裝劇或小說都能看到犯人被當眾砍頭處決的畫面，周遭人潮更被擠得水洩不通，每個人一臉怕錯過什麽好戲的樣子；原來大眾之所以愛圍觀這種血腥場面，最主要都是2大因素「好奇心」和「刺激感」，古代人生活沒有太多休閒娛樂，看犯人被行刑就變成一種找樂子，越看越有趣。

而生理上受到刺激，也能有效緩解心理的壓力，因為人體受刺激氛圍感染，腎上腺素就會升高，看到劊子手處決犯人後，隨著人頭落地，人的情緒也跟著慢慢冷靜，因此人的身體會莫名舒暢。

不過，現代社會早已沒有什麽公開行刑，普通人要追求刺激感，可以透過其他娛樂活動，像是看恐怖片、坐雲霄飛車或極限挑戰等；相對的，有專家認為越喜歡追求刺激的人，多半是生活壓力大，需要一些有趣的東西來平衡情緒。