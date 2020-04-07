從女團SKE48成員轉戰AV圈的日本國民女優「三上悠亞」，是不少人的D槽女神，她也經常在社群網站放送福利給粉絲。日前她在推特上傳攝影棚的拍攝花絮，ㄧ套性感的和服造型讓人眼睛一亮，最後還將手中的棒棒糖用豐滿的上圍夾住，讓粉絲大噴鼻血。

知名AV女優三上悠亞日前在推特上貼出一組攝影棚的側拍，只見她將一頭長髮挽在腦後，身上則穿著藍色花樣的和服，全身散發出優雅的日式風情。但仔細一看卻發現她的服裝尺度超犯規，和服的領子竟然被拉到肩下變成平口上衣，讓雪白飽滿的完美胸形「呼之欲出」。更誇張的她還將嘴裡舔著的棒棒糖夾在雙峰間的深溝中，邪惡的上帝視角看了超害羞！

照片曝光之後引起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「她的身材真是沒話說」、「有奶先點讚」、「我最愛的D槽女神」、「女神級的AV女優，實至名歸」、「這麼會夾...厲害厲害」、「上班上到快睡著了，看一下D槽女神果真可以提神」、「想當那個棒棒糖」、「人美身材好就是做什麼都吸引」。