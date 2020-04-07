現在是自媒體時代，不少人都喜歡上傳美美的日常照片到自己的社群網站，修圖、調照片光線加濾鏡等等更是每個人必備的技能。一名網友日前在PTT分享一名正妹和賓士車的照片，凹凸有致的身材和精緻的五官讓她瞬間受到矚目，沒想到竟被其他網友神出私照，出神入化的修圖技巧讓網友全都驚呆！

一名網友在PTT分享一名正妹和賓士車的照片，只見她外型亮眼又有前凸後翹的魔鬼身材，香車配美人的養眼組合十分吸睛。沒想到竟然有網友在留言處貼出該名正妹的「俯視照」，疑似是她修圖前的原形，沒想到該名正妹真實的身材竟然相當圓潤，和社群媒體上纖瘦的模樣判若兩人，讓網友看到全都驚呆。

照片曝光之後引起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「真的是同一人嗎...」、「ig裡的照片....有嚇到我...」、「這到底怎麼修的？佩服」、「每張背景都怪怪的」、「太神啦」、「ig被標註的照片也是別有一番天地」、「好強喔美術系」、「靠..笑好久，不管是修圖前還是修圖後」、「二樓照妖鏡」、「修圖技術真的猛到爆炸」、「快笑死XDD」、「求修圖教學啦！！！」