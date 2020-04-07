哈薩克有一個小鎮卡拉奇，當地居民無論身在哪裡，隨時都能倒地睡著，有的人甚至叫不醒。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

現代人生活壓力大，想好好睡一覺對不少人來說是每天最幸福的事情，但對某些地區的人卻是種「魔咒」。哈薩克有一個小鎮卡拉奇，當地居民無論身在哪裡，隨時都能倒地睡著，有的人甚至叫不醒，因此也被稱「沉睡谷」；後來有專家實地考察，發現有一處廢棄鈾礦，不斷釋放氣體才發生這種奇葩現象。

先前哈薩克北部一個小鎮卡拉奇有著奇怪傳聞，該鎮居民總是動不動想睡覺，有些人睡著就好幾天後才醒，這個狀況對人民生活起居不便，因此全鎮原有600多人，但慢慢有不少人選擇搬遷，試圖擺脫這種生活；曾有在地人表示，「我本來在擠牛奶，結果睡著了，醒來發現已經在醫院」、「一名老奶奶在路邊睡著，被送醫後自己什麽都不記得」。

這奇葩現象勾起許多醫師和科學家的好奇心，紛紛前往卡拉奇實地考察，原本推測可能是飲食或環境造成，但怎麽找都沒有任何線索；直到有人注意到，卡拉奇有一座廢棄的鈾礦，仍持續散發出奇怪氣體，專家查證後，發現該氣體是一氧化碳，人不斷吸入會有嗜睡的狀況，過量對身體可能產生更嚴重影響。

後來在政府決策後，撥款數百萬元(約新台幣數億元)讓全鎮居民搬遷，於附近城鎮造屋解決居住問題，也輔佐民眾就業，才讓大眾得以脫離昏睡的日子。