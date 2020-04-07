新冠肺炎的疫情持續延燒，全球確診人數每天都不斷新增，讓口罩也成為憂心民眾的防疫必備工具。台灣政府日前開始實施口罩實名制的政策，有民眾領完之後，發現信封裡面裝的口罩似乎有點怪怪的，質疑自己拿到瑕疵品。沒想到PO上網後竟被不少內行人大讚「根本賺到了！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前好不容易排隊領到口罩，沒想到回家拆開信封來看竟發現三片口罩似乎沒有旁邊的掛繩，只有「一片布」。讓他忍不住生氣直呼「太搞笑了不知道何時領到的口罩是要我怎麼用？？三個都沒耳帶這能換嗎？」

文章曝光之後引起熱議，內行網友看了全都羨慕留言「欸，這個口罩戴起來超舒服的欸，超想拿到這種的」、「這很舒服又服貼，只拿過一次~」、「旁邊那就是耳戴啊，這種才不會痛好不好！傻傻的」、「這個壞掉了，我幫你處理掉。」、「我可以跟你換」、「這個好戴，上下很密合講話不會跑來跑去，繩子的都會跑」、「拿到這個口罩是賺了，這比一般口罩還貴」、「拉開就是耳帶了喔，這種的根本中大獎戴久都不會痛」。