這是一個害怕鹽的世代，WHO建議每日攝取鹽量為5g，媒體不斷報導著低鹽飲食的必要性，但「為什麼明明吃得很清淡，還是有各種疾病纏身呢？」一味的減鹽其實不會讓你更健康，甚至有些身體發出的警訊，就是在告訴你缺鹽了；水與鹽更是密不可分，如果攝取的鹽分不夠多，身體無法留住水，喝再多水也只是會被排出而已，關於鹽，人們其實有很多誤解。

【精彩書摘】

水喝越多越健康？

水占人體的70％，不僅會製造各種消化液、賀爾蒙和津液，也是血液的原料， 體液的主要成分。幫助身體分解我們所攝取的食物並吸收消化，將營養配送至 身體的每一處，促進身體循環。另外，也透過汗水調節體溫，供給氧氣，排出 廢棄物，維持體內平衡。雖說水如此的重要，但若是喝過量也是會造成危險。 要是勉強喝水，也很難喝得下去，就算喝下去，也只會一直想上廁所，根本沒 辦法留住水。身體的體液鹽度必須固定，電解質才能發揮其作用，維持體內平 衡。超出所需的水，進入體內後，就會稀釋體液的濃度，造成電解質運作異常。身體無法儲存住水時，就會藉由腹瀉、嘔吐、尿液將其排出體外。

鹽與水是無法分割的關係

普遍都認為喝愈多水對身體會愈好，感覺都已經變成了最基本的健康常識。世界衛生組織建議一般人一天要喝到1.5公升，8杯以上的水，然而水並不是一定要喝到建議攝取量那般多，只需依照身體所需便可以了。很多人明明就不想喝水，卻會想辦法讓自己喝很多。世界衛生組織所公布的水攝取建議量為1.5公升，而鹽則是5克。我們體內血液鹽度基本為0.9%，單純比較這個數字來看，根本不符合其濃度，若基本是1.5公升，那就需要 12.5 克的鹽，至少也要10克以上，才能達到這個濃度。

除了低鹽飲食，又攝取了大量的水分，為了要符合體液的鹽度，身體就會透過利尿作用，將水分化為尿液並排出，那就會造成喝了很多水，卻一直跑廁所的狀況。在水和鹽都缺乏的狀態下，即便喝了再多的咖啡、綠茶或飲料等，也只會增強利尿作用而已。如此，喝了再多的水，身體也無法保留住水，反而會引起慢性脫水。

勞動或運動揮霍了大量的汗水，這時若只喝下大量的水分，而不補充鹽分，是非常危險的一件事。事實上，2002年波士頓馬拉松比賽中，就曾經發生有選手因為低鈉血症而身 亡，在這起事件之後，主辦方就將補水站間隔拉開，降低選手們的水攝取量。2007年有位來自美國加利福尼州的女子，參加了一個名為「喝水憋尿」的荒唐遊戲，卻意外過世，這名女子三小時都沒上廁所，卻每15分鐘喝下比賽所提供的水，在比賽結束後就倒地不起。

充分攝取鹽後，自然會想喝水，人體也才能達到可以儲存水分的狀態。缺乏鹽 分的人，一整天都不會想喝水，也不會想吃水果。乘載著最低限度的體液和血 液，為了能最有效的利用，身體會節省能量，因此在工作、學習等生產性活動 中，身體就無法正常運轉，只能進入防禦且消極的狀態，身體也就總是感到沉 重和無力。 鹽分攝取不足又幾乎不喝水的人，在攝取了鹽後，就自然變得想喝水，原本不屑一顧的水果也開始入眼，還會想喝點茶或飲料。乾涸的口腔內裡開始分泌口水，身體產生汗水，消化恢復正常，乾眼症消失，皮膚變好，這些因為水分不足而引發的問題都獲得了解決。

WHO建議每日攝取鹽量為5g

然而飲食習慣超出規範整整一倍的日本，卻是全球最長壽的國家！

許多人總是把「要多喝水才健康」掛在嘴邊

事實上如果你攝取的鹽分不夠多，身體就無法留住水，喝再多水也只是會被排出而已，鹽和水必須要取得平衡才有益處。主張低鹽飲食的人宣稱，人類只需要一點點鹽便可以達成生命的延續，然而我們要的不只是活下來，而是活得更好更健康。聽從身體的渴望攝取相應的鹽分，才能讓精氣神都充足。

出乎意料，鹽的功用不只是讓菜餚變得有味道而已

鹽是正能量的來源，缺乏鹽巴時，肌肉無法正常收縮，會愈來愈僵硬，變得容易疲倦，長久下來，整個人意志消沈，對於周邊的人事物不感興趣，經常覺得煩躁和鬱悶。

鹽會讓人變聰明

水和鹽能讓大腦放鬆。鼻炎、過敏性皮膚炎等問題因為適當的食用鹽而改善，隨著身體轉好，大腦變得清晰，就連思考能力和注意力都有了顯著的改善。

能夠改善炎症的鹽巴茶

炎症是萬病之源，許多病痛都是因為身體的各個部位發炎造成的，用鹽巴茶來調節體內的鹽度吧！將體內的廢棄物或殘渣排出，淨化身體的每一處。

(本文摘自書名：《你的身體想要鹽：減鹽易發炎，體內發炎是萬病之源。逆轉慢性病、過敏、皮膚病、感冒、自體免疫失調……最強鹽巴使用說明書》/時報出版 提供)