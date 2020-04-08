正妹人人愛看，尤其身材姣好更容易吸引大家目光，這位被網友捕捉到的機車女騎士，一雙長腿、穿著高跟鞋，以為妹子本人會成為討論的話題，想不到網友們讚賞的竟然是頭上那頂安全帽。

網友在臉書分享一張照片，只見一位OL穿著黑色西裝外套、黑白條紋的窄裙，下半身則是男性最愛的黑絲襪配高跟鞋，標準性感正妹打扮，騎著一台黑藍相間的摩托車，但引起熱議的卻是女騎士頭上那頂要價2萬的紅色安全帽！

女騎士戴的這頂安全帽是來自日本品牌，在全世界相當知名，尤其有在玩車的騎士們，最愛這品牌安全帽，去年專業汽機車雜誌《Moto7》，票選車友最愛安全帽獲得冠軍，認為設計符合亞洲人頭形，包覆感、舒適度都更加良好，且台灣總代理商的售後服務非常完善。

至少2萬起跳的安全帽，讓許多網友轉移焦點，大讚女騎士是老司機，「辣妹不是都喜歡搭配名牌包，騎車搭配這款帽子是奇葩」、「看來這妹子懂胚，肯定很難追」、「的確更吸引目光的是安全帽」、「沒有看到人啊，我只有看到一直很想要的安全帽」、「一直想買卻花不下去的帽子」。