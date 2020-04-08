秦漢時期，北方驍勇善戰的匈奴一直是中原的心頭大患，不過在漢武帝時代，反守為攻，在武力及外交雙線戰略調配及運用下，匈奴遭到空前打擊，而擊退匈奴更是他的重要功績之一。不過外界好奇，為何這時期的匈奴女子會出現大量墮胎潮，且主要集中在春季？背後原因有跡可循！

根據《舊唐書·陸贄傳》記載，「又以河隴陷蕃已來，西北邊常以重兵守備，謂之防秋。」意思是指，古代匈奴人經常趁秋高馬肥之際南侵。至於為何會選在此時？原因有二，首先是此時北方邊境氣候乾燥，降水稀少，食物短缺，匈奴為了獲取糧草而揮兵南下攻伐；其次是，中原地區適逢豐收的季節，需要將大量人力投入到採收工作，兵源不足的情況下，有利匈奴掠奪。

眾所皆知，戰爭講究天時地利人和，而天時排在第一位，重要性不言可喻，漢武帝也深諳此道理。漢武帝同樣看準了這項不可逆的季節性差異，有別於匈奴喜於秋季進攻中原，漢武帝偏好春季發兵，原因在於，春季正是匈奴最羸弱的時刻，這季節受到冬季缺糧草的影響，會死去一批牲畜；同樣，冬季時匈奴人沒事做，多會選在這時節增產報國，到了春季，不少匈奴女子的腹部會漸漸隆起。

漢武帝選在春季進攻，對於需要長途跋涉的匈奴女子來說，可謂是致命打擊，因此就會出現大量流產甚至死亡的情況。東漢著名文學家班固也曾在《漢書》中記載「三歲，武帝崩。前此者，漢兵深入窮追二十餘年，匈奴孕重惰殰，罷極苦之。自單于以下常有欲和親計。」意思是指，漢武帝時期，派兵窮追猛打匈奴人20多年，不少匈奴孕婦被追得大量流產，十分痛苦。