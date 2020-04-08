歷史知名俄國沙皇彼得大帝，是一位相當優秀的軍事領袖，經常以自己的最高軍階「海軍中將」自居而非沙皇，在位期間推動多項改革，1721年讓俄羅斯成為新興的歐洲強國，但他亦有不為人知殘酷、粗暴的一面。

彼得大帝有兩位妻子，柳多西亞·盧普金娜與後來繼任的葉卡捷琳娜一世，還有許多情婦，葉卡捷琳娜一世的侍女瑪麗·漢密爾頓就是其中之一，但彼得大帝身邊女子眾多，常感到寂寞的瑪麗，對彼得大帝的副官伊凡·奧爾洛夫產生情愫，甚至為了討他歡心，瑪麗多次竊取葉卡捷琳娜一世的珠寶送給伊凡，兩人在一起期間瑪麗墮了3次胎。

墮胎行為在當時的俄羅斯是不被允許，1715年彼得大帝頒布法令，墮胎與殺嬰皆被判處死刑，1717年瑪麗被自己的情夫背叛，將過去竊取珠寶、墮胎的事情全盤托出，彼得大帝展開調查，果然在瑪麗房間找到皇后的珠寶，被關進監獄的瑪麗，仍然選擇保護情夫，堅稱偷竊、墮胎都與伊凡無關。

隔年瑪麗被判處死刑，行刑前彼得大帝在她耳邊低語「妳違反上帝意志和國家的法律，我無法從死亡中拯救妳，相信上帝會原諒妳」，當劊子手砍下瑪麗腦袋後，彼得大帝撿起血淋淋的頭顱，向眾人講解解剖學，接著親吻頭顱，之後這顆頭被做成標本收藏。