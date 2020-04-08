新冠肺炎疫情升溫，全球大爆發，日本確診人數不斷攀升，為了防止疫情擴散，首相安倍晉三昨（7日）首次針對境內7個都府縣發布「緊急狀態宣言」，同時日本經濟也受到嚴重影響，不僅大企業損失慘重，中小企業也面臨倒閉潮，就連歌舞伎町等風俗業也岌岌可危。安倍在昨日的國會答辯時也鬆口表示，政府考慮將給予風俗業進行經濟補償。

隨著疫情不斷狂燒，東京是全日本確診病例數最多的區域，這也讓「逃離東京」的話題在網路上開始發酵。根據《鳳凰週刊》報導，當地的新宿歌舞伎町日前也爆出有多人感染新冠肺炎，且多為風俗店的陪酒小姐，以及造訪的男性顧客。

消息一出，人心惶惶，包括夜總會、牛郎店、酒吧等風俗場所生意難做，甚至掀起倒閉潮。就連「日本第一牛郎」羅蘭（Roland）也不敵虧損，宣佈旗下牛郎店「THE CLUB」暫時歇業。

東京一家大型牛郎店為了求生存，也不得不停業，並將50位人氣牛郎緊急調派至名古屋，打出「歌舞伎町超級帥哥軍團登陸名古屋」的口號，搶救岌岌可危的生意。銀座某俱樂部的媽媽桑也坦言，如果接客，店內小姐勢必會和客人有握手等親密接觸，因此在4月中旬前會暫時關店，並吐苦水「營業比之前少七八成，這樣下去就只好破產了！」

而報導也指出，日本首相安倍晉三在7日的國會答辯時稱，政府將考慮給包括陪酒小姐在內的風俗業從業人員進行一定的經濟補償。