Photographer uses camera to reconnect with homeless father(影片源自Youtube)

夏威夷一名女攝影師黛安娜(Diana Kim)，過去10幾年裡，持續拍攝生活在夏威夷街頭人們的照片，之所以熱愛攝影，黛安娜深受父親的影響，但小時候父母就離婚，與父親從此分離、杳無音訊，直到2012年，黛安娜意外從自己的作品裡發現父親的身影。

8歲時父母離婚，黛安娜開始寄人籬下的生活，因此她的童年並不是那麼開心，2003年她開始替流浪漢拍照，無家可歸、流離失所的感覺，黛安娜同感深受，一拍就是10幾年，2012年她在檀香山工作時，發現她拍攝的流浪漢裡，有一個竟然是她的父親。

根據外媒報導，黛安娜表示父親罹患嚴重的精神分裂症，時常一個人站在街道，當她嘗試與父親講話，得不到任何回應，但父親卻會與不存在的人吵架，黛安娜花很長的時間幫助、帶食物給父親，並以攝影記錄這些點滴，並鼓勵父親治療精神疾病。

在醫生治療下，父親獲得極大改善，還可以找一份兼職工作，甚至與女兒計劃去南韓探視家人，黛安娜將老相機送父親，希望重燃他對攝影的熱情，「生命就像是一個禮物且充滿驚喜，看到父親好好的活著讓我非常開心，我很感謝此時此刻我們就在彼此身邊」。