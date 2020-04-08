台灣各大超市競爭激烈，後期隨著全聯崛起，因為分店數眾多，加上商品價格經濟實惠，成了民眾置辦日常生活用品的首選。不過日前就有網友指出，許多超市店員在結帳時會幫忙裝袋，反觀全聯卻鮮少幫忙，不禁好奇「全聯不幫忙裝袋的理由是什麼？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，有些規模大的分店會規劃裝袋區，結帳時會另外拿一個籃子裝商品，顧客結完帳後提著籃子去裝袋區自己裝袋；可是規模較小的分店則是收銀員將塑膠袋打開放在櫃檯上，接著一邊刷商品條碼，一邊放在袋子旁邊。

此舉讓他十分納悶「為什麼不乾脆放進袋子就好？距離差不到15公分耶…你只能他刷一個你裝一個，然後結完帳跟你收錢，你還得停下來掏錢…當初是宣稱加速結帳流程，問題是實際上前後顧客東西混在一起還得停下來，反而變得更慢，然後再『請支援收銀』…全聯不幫忙裝袋的理由是什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行網友紛紛點出關鍵「會增加結帳的時間啊」、「沒幫裝袋都已經常聽到廣播了，幫了還得了」、「刷和裝是兩個不同動作，一直做同一個動作比較有效率，就算店員要幫裝也是全刷完再裝才會快，你根本不懂」、「將心比心好嗎？人家一天要服務多少客人？有些東西還要分重量大小喬位置裝袋」。