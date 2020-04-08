每逢周末夜，不少人都會到酒吧或是夜店和朋友小聚，一起享受音樂和酒精。日前高雄知名夜店在一夜狂歡之後發現他們店內的女廁所竟然被「炸裂」，讓老闆錯愕之餘還是幽默貼出「徵人啟事」，表示他欣賞這麼派的女生，只要承認弄壞，不用賠償還可以當終身VIP，一輩子免費！」

高雄夜店「Cocco & Co. / Kaohsiung」由知名 DJ「Mr.Skin AKA 賴皮」所開，店內精緻的裝潢和嘻哈饒舌的音樂風格深受年輕人喜愛。日前老闆在粉絲專頁發文，表示他們見證了用生命派對的奇蹟，從附上的照片可以看到粉紅色的女廁裡，馬桶竟然被翻倒在地，上面的陶瓷也碎成好幾塊，地上佈滿了水和碎片，觸目驚心的場片讓老闆忍不住直呼「派到馬桶炸掉，我們完全無法理解妳是怎麼在裡面炸掉它的，這看起來根本是想把水挖出來游泳吧？」

愛店慘遭破壞，老闆不但沒有生氣竟然還幽默表示「我們欣賞妳這麼派！只要妳敢大方告訴我們是妳弄壞的，我們不但不要妳賠償，我們還要妳來當終生VIP，以後來玩來喝酒來派對一輩子免費！」但文末還是有附註「下次再拆賠償一百倍」。文章曝光之後引起熱議，不少人網友紛紛留言「狂太狂了」、「現在都很兇」、「真的超傻眼哈哈哈哈」、「應該徵求影片檔。。。」、「金價派」、「一定是在裡面當四腳獸太激烈了」、「屁股還好嗎」、「誰敢承認啦太浮誇了」、「這是常威啊！天生神力！」。