居住在美國加州的瑪雅(Maya Hughes)，童年有段神奇的經歷，2003年、當時5歲的瑪雅與母親搬回家鄉、西非的獅子山共和國居住，半年後瑪雅卻感染嚴重疾病，母親伊瑟賽(Zee Sesay)決定讓女兒回美國治療，但無法陪同搭機，情急之下求助機場陌生人，而對方也答應了，15年後發現好心人身分不簡單！

由於家庭因素、也無人幫助下，母親無法與瑪雅一同返美，無計可施的伊瑟賽，直接衝到機場，哀求航空人員告訴她也要飛往美國的乘客，一開始地勤人員基於保密隱私，並不願意透露，最後不忍心於是偷偷指向一名乘客，伊瑟賽一樣苦求對方護送女兒到美國就醫。

One of the craziest experiences of my entire life is now a Twitter thread - and I could not be happier to know you are shining bright, @_themayan_ ! https://t.co/Sk2kWv2RhH — Tom Perriello (@tomperriello) December 14, 2018

男子原本拒絕伊瑟賽，因為他是要到美國參加祖母葬禮，好心男子最終軟化，答應接下保鑣任務，伊瑟賽曾說「當時我看飛機起飛，完全沒有意識到把孩子交給完全陌生的人，這是身為母親的腎上腺素，我沒有辦法正確的思考，我再也沒見過這個男人」，瑪雅則表示「我和母親經常談論這件事，雖然很感謝他，但不知道神秘人名字，所以無法找到他」。

直到2012年伊瑟賽將此事告訴親戚，對方提到有一位前同事也經歷過類似事情，2018年這位親戚告訴伊瑟賽「當年那個男子有可能是湯姆派瑞羅(Tom Perriello)」，是維吉尼亞州的前國會議員，湯姆也在推特上證明此事，為了陪瑪雅找到美國的祖母，湯姆錯過轉機時間、更錯過自己祖母葬禮，但湯姆表示這是一段溫暖的回憶。