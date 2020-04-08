新冠肺炎疫情擴及全球，不僅人心惶惶，包括口罩、酒精、乾洗手等防疫物資需求大增，台灣更率先國際推出口罩地圖及口罩實名制，引起世界各國讚賞甚至仿效。不過就有網友好奇，為何老一輩卻不愛線上網購，寧願花大把時間跟體力去排隊購買？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵心態。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，自從台灣口罩開放線上購買後，除了第一次口罩預購讓給別人，接下來兩次都十分幸運的中籤，「感覺是中籤，其實是都沒額滿，有買就有，根本不用抽！配合信用卡還運費折抵～那我就很好奇了，這麼好買的情況下，那些說口罩不夠，排藥局是在排身體健康的嗎？」

他納悶，不少老一輩的在使用臉書和LINE等社群軟體方面都游刃有餘，為何線上購買口罩這種只要簡單輸入個人資料的事情始終學不會？

貼文一出隨即掀起網友熱議，不難發現老一輩對於「現金交易較安心」和「精打細算」兩大關鍵心態，「我媽超怕網路ATM，她說很怕被騙」、「那麼多人把老人當詐騙對象，他們對電子消費自然會抵拒」、「我有問過我媽要不要用預購的，結果她說運費省下來」、「其實是不想要運費啦，很老人都是排隊兼社交聊天」、「我家的老人家也覺得7塊很貴，寧願去排2小時」、「因為他們知道買3次，21元可以多買4片」。

不過也有人認為「別懷疑真的很多老人不會用，但是他們是懶的學」、「老人不喜歡學新事物，硬逼他學會翻臉給你看」、「光是用網銀付款，跟網路刷信用卡，就可以嚇退一群人了，不只老人」、「老人確實有科技障礙，你我要正視事實，且對老人來說，排隊最直接，朋友街坊也都在排」、「他們排的不是口罩，是社交」。