南非的大草原上出現6獅大戰長頸鹿的戲碼，結局令人意外！(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

原始遼闊的非洲大草原是地球上最富饒的動物聚集地，這裡每天上演著弱肉強食的戲碼。有人就在南非的動物保護區目睹6隻獅子一起獵捕長頸鹿的畫面，兩方纏鬥將近4小時後，竟然出現意想不到的結局，讓網友全都驚呆了！

有網友在南非的克拉賽立爾動物保護區發現有6隻獅子正在進行狩獵，他們正盯上草叢中一頭成年的長頸鹿，從影片中可以看到獅群看準時機全都撲上去，有4隻輪流咬住長頸鹿的後腿，2隻則趴在牠背上狠咬不放，試圖控制牠的行動。面對獅子凶猛的攻擊，長頸鹿竟然一臉淡定，緩緩的拖著身上的獅子向前走，2方纏鬥將近4小時後，獅子不堪體力負荷都放棄了，長頸鹿最後用大腳一踢終於將獅群全都趕跑。

影片曝光之後引起熱議，網友看了紛紛留言表示「獅子：這大腿不好抱...」、「第一次看到這麼淡定悠哉的獵物…」、「要是真的被那個長頸鹿踹到一腳那可就是非死即傷啊」、「原來長頸鹿這麼強啊！」、「後面長頸鹿踩地上:玩爽了吧.快給我滾...」、「獅子瞬間變大貓欸」。據了解，雖然年幼的長頸鹿容易命喪獅口，但成年的長頸鹿身高達5.8公尺，並重達1270公斤，是很難制伏的獵物。而且牠們遭遇危險時可以用時速60公里的速度逃離，被長頸鹿的腿踢到也有可能讓獅子的頭骨和肋骨當場粉碎。