2名美國高中生竟然因為不喜歡朋友，對她痛下殺手。(影片來源/YouTube/NewsBall TV/如遭刪除請見諒)

2012年7月7日西維吉尼亞州的摩根鎮警局接到16歲少女Skylar Neese父母的報案電話，表示女兒不在家也沒有去打工，臥房的窗戶是開著的，而且重要的東西都沒有拿走，他們相信她應該是失蹤了。警方經過長時間的調查卻一直毫無頭緒，直到Skylar的好友Rachel Shoaf突然自首，才揭開整件事情背後驚人得真相。

Sixteen-year-old Skylar Neese never made it back home after she snuck out of her Star City, West Virginia, home. https://t.co/4uyEsQtEf1 — Good Morning America (@GMA) August 2, 2019

Skylar Neese出生於1996年2月10日，從小就十分聰明乖巧，8歲的時候認識了同班同學Shelia Eddy，2人同為家中的獨生女又有很多共同的興趣，很快就變成親如姊妹的摯友。2010年2人上高中之後又認識了Rachel Shoaf，3人也成為人人稱羨的鐵三角，做什麼事情都要膩在一起，進入青春期的3人也開始會做一些叛逆的事情，經常半夜出去夜遊、喝酒等等。但隨著Rachel和Shelia越走越近，甚至被Skylar看見2人疑似發生性行為，讓3人的感情出現變化，在一次度假中Shelia和Skylar發生激烈爭吵，讓Shelia和Rachel決定要將Skylar殺死。

2012年7月5日，他們將Skylar約出來夜遊，將她載到荒郊野外之後就在樹林裡用水果刀將Skylar狂刺51刀致死。之後Skylar父母通報女兒失蹤時，2人還假裝難過跟擔心的陪伴在旁邊，也積極配合調查。但Rachel自從殺了Skylar之後就一直良心不安，6個月後終於崩潰向警方自首「我們用刀刺殺了她」當警方詢問為什麼她們要痛下殺手時，Rachel只淡淡的回應「沒什麼，我們只是不再喜歡她了」，她也答應警方會在法庭上指認Shelia，隨後警方以謀殺綁架等罪名逮捕Shelia，她隔年才在法庭上主動認罪。最後法院判決Shelia終身監禁，15年之後可以假釋，Rachel因為前期配合調查，被判30年的刑期，10年後可以獲得假釋。