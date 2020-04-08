在繁忙的工作之中，上班族最期待的就是每天午休的時間，除了吃飯之外有些人還會小睡片刻，養精蓄銳。對此有網友就不禁猜想，如果每天不睡午覺就可以多出半小時的時間利用，但不睡又擔心下午精神不好，便好奇在PTT上尋問大家意見。文章曝光後有不少人認為午睡能提升下午效率，還有專業網友公開「延長午睡時間」的妙招！

一名網友在PTT八卦板以標題「睡午覺這個習慣到底好不好？」發文，表示以前念書的時候最討厭睡午覺，睡不著還要趴著裝死。出社會工作之後，發現有些人沒睡午覺的話下午就會一臉死人樣，但有些人即使沒睡仍然精神抖擻，讓他好奇表示「如果能養成不睡午覺的習慣，每天就至少比別人多半小時能運用，但是稍微睡一下好像也真的能讓精神好一些，到底睡午覺這個習慣是該養成還是該戒掉啊？」

文章掀起網友熱烈的討論，有人覺得「剛吃飽就趴著，一直打嗝氣都卡在肚子 有夠愚蠢」、「我很難入睡，午休至少要40分才好睡」但有大部分的網友都認為「我覺得是有必要」、「人體是要休息的，午覺一定是相對好」、「睡個午覺可以讓下午的工作效率更好」、「眯一下真的有差，體力精神都回來了」、「一般研究說法傾向於睡午覺20分鐘左右對各方面都好」、「我覺得要睡」、「下午精神會變好，小時候不睡只是精神太好而已」還有專業網友透露延長午休方法的終極秘計「我都是11點半開始 邊上班邊吃午餐 留中午睡飽一小時」。