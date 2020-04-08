雖然現在天氣還有點涼，但不少身材好的正妹都已經開始為夏天做準備了！日本寫真女星似鳥沙也加日前在個人的社群網站上貼出寫真集的側拍照，身上超火辣的泳裝設計讓她G罩杯的邪惡身材全都一覽無遺，讓網友看了全都鼻血直流。

在 Instagram 查看這則貼文 似鳥沙也加 Sayaka Nitori（@uw.sayaka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 上午 3:26 張貼

日本寫真女星「似鳥沙也加」因為神仙顏值和性感的G罩杯身材成為不少人心目中的女神，出身福岡的她更得到「福岡的天然真珠」的美稱。日前她在個人IG上貼出一張側拍照，只見她綁著雙馬尾，又穿著清涼的泳裝，看起來頗有夏日風情，但仔細一看卻發現泳裝的尺度超大膽，不但高衩開到腰，胸口還挖了一個大洞，讓她渾圓飽滿的性感雙峰「呼之欲出」，看了好害羞。

照片也被轉貼到PTT表特板，網友看了紛紛暴動表示「讚讚讚如果有妹子穿這樣上游泳課，可能要暴動了」、「哇！似鳥沙也加好看身材更棒，愛了！愛了！」、「沙也加我婆」、「之前就追蹤爆了」、「很色氣的五官」、「天然真奶！！！！」、「好想去那個泳池游泳啊！」、「天啊也太正…」。