大部分人只知道吃蔬菜很好，但你知道如何吃才健康嗎？《蔬菜看人吃》作者一位為執業數十載的中醫師，一位為具中西醫經歷的內科醫師，兩人平日忙於看診，卻不見倦容，愈活愈年輕，他們有何養生妙方？其實就是吃對食物！本書針對常見蔬菜、全身系統症狀，結合中西醫學的健康飲食知識，提供蔬解養生提案！

【精彩書摘】

有機蔬菜比較健康？

1.什麼是有機蔬菜？

有機蔬菜是指來自於有機農業生產體系，根據國際有機農業的生產技術標準生產出來的，經獨立的有機食品認證機構認證允許使用有機食品標誌的蔬菜。從生長到採摘、運輸、銷售最終到消費者手裡的過程中完全不使用農藥、化肥、生長調節劑等化學物質，不使用基因工程技術，沒有經過任何加工工藝、食品添加，也沒有殘留農藥的危害的蔬菜。

經驗證通過的國產有機農產品，產品上應有CAS台灣有機農產品標章與驗證機構標章，進口產品則需經審查合格及標示有機標示同意文件字號。

另外，「無毒」則範圍較廣，原則上仍應比照有機栽培方法，生產沒有學藥劑殘留的農漁畜產業，但由於未經驗證單位認證，因此沒有標章。

2.有機就沒有農藥殘留？

有機蔬菜還是會有農藥殘留，大家千萬不要以為買有機食物就不會有農藥殘留，隨便洗一洗就拿去煮，因為這些食物還是會有農藥和細菌，而且有機蔬菜並不等於沒有農藥殘留，有機農產品的規範裡都承認低劑量的、合理的農藥殘留範圍，因為很遺憾的是，地球幾乎百分之百都已經被污染了，就算執行有機耕種，還是很難達到百分之百的零農藥殘留。此外，也不要以為蔬菜長的醜或有蟲咬就沒有農藥殘留喔！即便是土地廣大、設置隔離帶比較容易的美國，仍然不敢訂下零檢出的政策，而訂出「有機農業農藥殘留量為安全值的5％」的規範，這才是符合現實可行的做法。

3.有機蔬菜比一般蔬菜營養？

目前並沒有科學證明「有機蔬菜比傳統種植的蔬菜還要營養﹂，有機蔬菜的農藥殘留的確比一般種植的還要少，但很多研究去比較有機蔬菜和一般蔬菜的營養價值，結果發現有機蔬菜含有的礦物質、維生素並沒有比一般蔬菜多。偶爾可能會有一兩篇論文指出，某種植物在有機耕種之後口感會變比較好，某種礦物質含量也會變比較多，但是沒有辦法全認定有機耕種的蔬果的營養價值比較高。不過，有機食物所含的不好物質如農藥、抗生素、硝酸鹽較少，部分有益健康的物質較多，顯示吃有機確實對維持身體健康有益。

4.有機蔬果都一定看起來比較醜嗎？

有機蔬果不可以噴灑化學農藥或肥料，給我們的印象總是有蟲蛀，又長得比較醜，有時候長得太漂亮，我們還會懷疑是不是被騙了！有機農產品栽種過程中，如果確實掌握適當的種植時間，利用生物科技預防蟲害，甚至採收後的儲存或運送都能適時保護農產品外觀，有機農產品也是可以長得美美的。而且有機蔬菜以蟲孔多寡作為評斷標準是不可信的，用錯肥料或種植方式錯誤也都可能出現蟲害，不是蟲吃過就代表沒有使用農藥，農藥是否殘留是無法以外觀來判定的，還是需要經過檢測！

5.有機蔬菜就可以不用洗？

有機耕種不可以使用合成肥料，但是它可以用有機肥料，所謂的有機肥料其實就是動物的大便，所以如果不洗乾淨的話，就很有可能會吃到大便！所以大家不要以為買到有機的菜，只要隨便洗洗就好了，除了可能會吃到菜蟲以外，還可能會吃到微量的農藥和大便。

6.攝取低劑量農藥會危害身體健康？

研究顯示，長期低劑量農藥接觸會對人體產生負面影響，例如，呼吸困難、記憶障礙、皮膚病症、抑鬱症、流產、出生缺陷以及癌症和神經系統疾病，如帕金森氏病。另一項具有全美國代表性的研究提出，長期低劑量農藥接觸在兒童中引發多動症的可能性。農藥對胎兒、兒童、孕婦及於生育年齡的女性具有最高風險，尤其對於關鍵成長期的小孩影響特別大，如胎兒發育期、嬰兒期、童年早期或青春期。

一般來說，如果長期暴露在高濃度的殺蟲劑殘留下，就會影響生殖能力，少量吃進低濃度是不會有什麼嚴重影響，所以民眾可不必太過慌張，不過長時間低劑量吃進還是必須盡量避免。美國科學家發現有一種農藥叫做「毒死蜱﹂，這種農藥會影響小朋友的腦部和行為，如果你家中有小朋友，或是你真的很擔心身體健康，那買了蔬菜以後一定要清洗乾淨，因為我們無法知道他們到底用了什麼樣的農藥，而人腦對於殺蟲劑會比較敏感一點。

7.哪些蔬果比較不會有農藥殘留？

在美國有一個民間機構叫做「Environmental Working Group」，每年都會抽查市面上的農產品，二〇一八年從最高到最低的農藥殘留食物為草莓、菠菜、杏桃、蘋果、葡萄、水蜜桃、櫻桃、梨子、番茄、芹菜、馬鈴薯和甜椒，其中高達 98 ％的草莓、菠菜、桃子、櫻桃和蘋果都含有1種以上的農藥殘留，而且草莓是最恐怖的，可以多達20種。

另外，最不容易找到農藥殘留的蔬果則是酪梨、玉米、鳳梨、包心菜、洋蔥、甜豌豆、木瓜、蘆筍、芒果、茄子、哈密瓜、奇異果、甜瓜和白／綠花椰菜。似乎只要是有外皮包裹的蔬果就比較不會有農藥殘留。

(本文摘自《蔬菜看人吃》/時報出版 提供)