Grotesque model reveals what avid gamers could look like in 20 years' time https://t.co/taU0646FCr — Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2020

現代科技進步，每年都有許多優秀且吸引人的電動遊戲上市，吸引眾多遊戲愛好者遊玩，然而「電玩成癮」的問題卻也跟著浮上檯面，世界衛生組織（WHO）在去年就將其列為精神疾病，並正名為「遊戲障礙」（Gaming Disorder），而最近數據公司「OnlineCasino.ca」也模擬出了電玩成癮者20年後的樣貌，恐怖的外觀讓網友們都非常震驚。

綜合外媒報導，這個模擬的人型叫做「麥可（Michael）」，他因為長期姿勢不良而背部彎曲、因為睡眠不足和長時間看著螢幕而擁有濃重的黑眼圈及一雙充血的眼睛、因為不經常外出曬太陽而皮膚蒼白、因為缺乏運動而身體肥胖，並且在長時間使用滑鼠與鍵盤之後造成手指潰瘍；除此之外，久坐也讓他的腳踝腫脹與靜脈曲張，更可怕的是，因為長時間配戴耳機，麥可的頭頂中間竟呈現凹陷狀態，模樣相當驚人。

儘管這樣的外觀對某些人來說會覺得太過浮誇，不過這卻是這間數據公司蒐集全球電玩成癮者出現的病痛及症狀來模擬的，若是這些人再不改變自己的習慣，20年後很有可能就會變成「現實版的麥可」。網友們看到後也覺得非常可怕，紛紛留言：「看起來太像外星人了吧」、「我覺得有些人已經變成這樣了…」、「這實在很嚇人」。