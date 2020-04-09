新冠肺炎全球大爆發，台灣口罩產能持續提升，有鑑於歐美疫情狂燒，我國政府開始對外援助口罩物資，開啟「口罩外交」行動。對此，就有網友好奇，「台灣趁這時提加入聯合國，各國反應會是？」貼文一出，隨即掀起熱議，不過眾人卻一面倒點破關鍵，認為「聯合國絕對不會受理的！」

聯合國（ UN ）成立於第二次世界大戰結束後的1945年，是一個由主權國家組成的政府間國際組織，總部設在紐約市曼哈頓，並受到治外法權的約束，但台灣因為政治問題，遲遲無法加入。

就有網友在PTT「八卦板」PO文指出，「俗話說『拿人手短，吃人嘴軟』，現在很多國家接受台灣的口罩幫忙，如果台灣趁這時提加入聯合國，各國反應會是什麼？」

貼文一出隨即掀起熱議，但眾人卻一面倒點出殘酷真相，直言「聯合國絕對不會受理的！」並留言吐槽「拿到一張A，就梭哈？」、「常任理事國那關就過不了了」、「除非把五常的否決權拿掉，不然別想了」、「又是一個新幻想，連排案進去討論都不太可能啦」、「不用老共出手，光老美就明白說你不是國家」、「百分之千已讀不回啊，真以為那些西方民主國家能抗拒中共？就算能，台灣憑什麼值得他們樹敵一個第二大經濟體？」。