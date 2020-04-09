(影片來源/YouTube/Metro Newspaper UK/如遭刪除請見諒)

獅子被稱為「萬獸之王」，其兇猛的形象深植人心，不過鱷魚也同樣是水中猛獸的佼佼者，若是兩者碰見展開大戰時，究竟誰才會是贏家呢？有遊客在波札那的生態營區旅遊時，看見了2頭獅子渡河卻遭遇巨鱷襲擊的激戰畫面，精彩刺激的決鬥讓大家都緊張地屏住了呼吸。

根據外媒報導，這段影片是在生態旅遊公司「Wilderness Safaris」的「King's Pool」營地中所拍攝，當時有一大一小的獅子進到了水中游泳渡河，不過帶隊的嚮導卻在不遠處看見了一條鱷魚正在朝這2隻獅子快速靠近，原本大家都以為獅子發現後會趕緊往回游，不過牠們卻執意向前，隨後鱷魚便張大了嘴咬住那頭身型較小的獅子，牠的伙伴見狀也立刻潛下水加入戰爭，最終小獅子被成功解救後迅速往回游，來到了最初起始的河岸邊。

然而，大獅子與巨鱷卻始終不見蹤影，就在一行人都以為牠們喪命於河中時，大獅子竟拖著自己的身子上岸，奇蹟現身，大家總算鬆了一口氣，並替牠們可以倖免於難感到非常開心。