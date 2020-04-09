台灣最大盜版網站楓林網，日前被刑事局電偵大隊查封，陳姓（ 33 歲）、莊姓（ 32 歲）負責人遭到美國6大片商跨海提告，昨（8日）依著作權法被移送法辦。對此，就有內行網友曝光楓林網負責人之所以被逮捕的「落網關鍵」，掀起熱議。

隨著楓林網被查封，2名負責人的身家八卦也隨之曝光，他們靠著廣告流量，6年累積了上億身家，就連價值千萬的別墅和跑車也都是現金交易，讓仲介當場看傻眼。不過就有網友好奇，擁有台大碩士高學歷光環的2人如此聰穎，為何這次會踢到鐵板？

原PO在PTT「八卦板」PO文問道「他們敗在哪個環節啊？爬蟲程式的主機放在台灣，結果台灣有上傳紀錄？廣告收入現金沒有在國外先開帳戶再轉傳回來，直接填台灣戶頭？默默收廣告金就好，還成立廣告公司專門廣告？看大陸那些網站也都沒在怕的，是這些問題在大陸都不是問題嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「金流太好抓」、「敗在美國爸爸想抓啊」、「敗在免費仔不低調」、「美國爸爸想抄家，你以為躲得了？」、「那麼有名的點存活這麼多年已經不錯了吧」、「小鴨都關站了，幾個小時前還可以看」、「momovod也沒得看了」。

也有知情網友點出關鍵「就敗在沒架大陸啊」、「中間點設一個在大陸應該就沒那麼容易了」、「敗在沒架在大陸」、「八卦是，連大陸都開始要抓了」、「大陸有合法官方授權的話，盜版也要怕」；不過也有人直言「這波應該是跨國大掃黑，稍早前不少大流量的線上看劇網站也自己關了，然後還自己放後會有期之類的圖片，也就是知道真的情況不妙了所以先跑」。