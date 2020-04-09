有一些對於普通人家來說少見、稀奇的物品，對於有錢人來說卻很可能是個很平凡的東西。一名網友之前去到朋友家中，沒想到卻看見對方竟設置了一台「烘手機」，讓他感到非常不可思議，而其他網友看到文章後，也紛紛分享了在有錢朋友家看到的神奇擺設，讓眾人紛紛驚呼：「貧窮限制了我的想像！」。

這名網友在PTT上發文，提到日前自己去朋友的朋友的家中作客，沒想到卻看到對方竟設置了一台「烘手機」，而且他們家裡還有一台立式飲水機，兩者都是在外面公共場合中才會看到的物品，讓PO主覺得相當神奇，而他也好奇地詢問其他網友，是否也有在別人家中見到過一般家裡不會有的「奢侈物品」。

此文一出，有不少網友都前來留言：「停機坪算嗎，小直升機的」、「朋友家中有瀑布景觀設施」、「之前去學長家彈過世界只有一台的紅色Fazioli鋼琴」、「別人家浴室比自己小套房大，有錢人總是超乎想像」、「黃金把手，真的很亮，鍍銅的完全比不上」、「我唯一一次看過家裡有打通的旋轉式樓梯」。

不過也有人認為烘手機並不貴，算不上奢侈品，只是一般人家比較少會買來使用而已，「烘手機一點都不奢侈吧，又不貴，只是不太有人裝而已」、「烘手機不在意品牌的話，幾千就有了好嗎」。