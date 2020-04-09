空降戰略是風險性極高的作戰行動，不過在法國諾曼第海邊小鎮的聖母教堂鐘樓上卻掛著一名美國傘兵的假人，這一掛竟然掛了逾70年之久！背後原因究竟為何？

1944年的諾曼第登陸戰中，30多名美國傘兵在月黑風高的夜晚，誤降到德軍佔領的法國小鎮上，結果行動失敗，不少美國傘兵命喪在德軍的槍口下，其中一名名叫約翰斯蒂爾（John Steele）的傘兵，降落時不慎掛在教堂的尖頂上，當下他隨即裝死，躲過了德軍的射殺，但最後仍難逃被俘虜的命運。

與其坐以待斃，這名美國傘兵不斷想方設法脫逃，最後總算抓到機會逃出生天，他一路逃竄並重回美軍陣地，與其他隊員會合。

幸運的是，他掛在教堂裝死期間，能夠居高臨下的清楚掌握德軍在小鎮上的火力分佈，加上被俘虜時也從德軍那邊聽了不少小道消息，於是他為部隊畫出德軍佈署草圖，並且和剩餘部隊發動一波突襲行動，俘虜了30名德國人，並殺死了另外11名德國大兵，成功解放這座法國小鎮。

二戰結束後，法國為了紀念這名美國傘兵，於是雕塑了一尊約翰斯蒂爾的等身假人雕像，懸掛在該座教堂的鐘樓之上，永久緬懷這位英雄，並成為了小鎮的著名旅遊景點。