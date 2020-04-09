台灣流量最高、規模最大的盜版網站「楓林網」在昨日（8日）遭刑事局查抄，其他類似性質的平台也在一夜之間緊急關閉，讓不少平時習慣使用免費平台追劇的網友們哀鴻遍野。對此，有網友就認為現在是正版串流平台降價吸引新會員的大好時機，引起一陣熱議。

這名網友在PTT上發文，就楓林網被查抄一事來推測使用盜版平台的人的心態，他認為這群人很可能是因為對於正版平台所開出來的價格不滿意，所以才會轉而去用盜版，而現在許多盜版網站紛紛緊急關閉，他認為造就了正版串流平台降價吸引新會員的好時機，給予現在不知該去哪裡追劇的人一個避風港，也讓他們加入了正版的行列，於短期或長期來說都算是不錯的做法。

此文一出，立刻引起網友熱烈討論，「什麼叫免費仔可以接受的價格？會花錢買就不是免費仔了啊」、「動畫瘋免費720P還是一堆人看盜版480P阿」、「蛤？你以為免費仔會因為降價付錢？」、「盜版仔不是對價格不滿意，是對看片還要付錢這件事情不滿意，一毛都不會付的好嗎」、「沒有什麼價格是免費仔能接受的，如果有，那一定是0元」。

另外也有人點出了正版串流平台的難處，「盜版仔有很多授權不了的東西是正版串流商怎樣也拿不到的片源」、「悲劇的是就算你把臺灣市面上所有的合法影音平台都訂閱了，可能還看不到你想要的」、「正版有授權難拿的問題，他們就算想收割也沒這麼簡單」、「再壓會死人，你知道愛奇藝收益還在虧嘛」。