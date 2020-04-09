根據104人資學院公布的《2019～2020 台灣地區薪資福利調查報告》顯示，在203個職務類別中，年薪總額前5名，第1名為IC設計工程師，年薪可達118.6萬，接下來依序為半導體工程師、類比IC設計工程師、半導體製程工程師以及律師。就有網友好奇，「IC設計環境好，為什麼大家都推台積電呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「Tech_Job板」PO文指出，「IC設計一般起薪6萬多，大公司起薪7～8萬或更多，平均待遇高、環境好、工時也沒比晶圓廠高，也不用常穿無塵衣進無塵室，薪水工時環境都不輸台積電，有更好的生活品質，假日還有時間出外，既然IC設計普遍好，但為什麼大家都大力推台積電呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為門檻相對低啊」、「僧多粥少，然後GG（台積電）位子多永遠缺人，需求人力種類又比較廣」、「IC設計會亂裁員」、「IC設計，不是一線其實薪水沒很多」、「想要風險低穩穩待，推台積」、「台積3年200（萬）大家搶著內推」。

另外也有過來人分享自身經驗，直言「之前有獵頭打來找台積的缺，口頭問了我一下現在的薪資水平跟我期待的價碼，我隨口開了300（萬），他說沒問題，台積給得起，就知道為啥都推台積了」。