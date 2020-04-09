(影片來源/YouTube/987TheBull/如遭刪除請見諒)

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，世界各地不少上班族都被迫得在家工作，如果有要討論的事項就得使用網路軟體進行視訊會議，然而最近卻傳出許多件不會使用濾鏡或忘記關鏡頭的「慘案」，讓看到的人都忍不住爆笑。

從影片中可以看到，當時5個人正在進行視訊會議，然而當會議告一段落後，左上角那名身穿藍色T恤的男子竟然忘記關上鏡頭就直接起身，他下半身的豹紋內褲就這樣展現在其他同事面前，大家見狀都忍不住瞪大雙眼，隨後開始爆笑起來，不過這名男子似乎聽不見同事們的笑聲，仍在家中四處遊走，甚至還把手伸到內褲裡面抓癢；看了一陣子以後，同事也不忍心再讓男子被矇在谷底，隨即打電話給他，男子得知事實後立刻嚇得跑回房間躲起來，再度引起同事大笑。

(影片來源/YouTube/987TheBull/如遭刪除請見諒)

這段影片被PO上網後立刻吸引大批網友前來觀看，每個人都笑翻了，紛紛留言：「我今天看了35次這個影片，每次都笑到崩潰」、「這下全世界都看到了」、「知道其他人為什麼不起身了嗎？」。在爆紅後，男子也另外拍了一部影片提醒大家要記得穿上褲子，然而結尾處他又故意露出了綠色花紋的內褲，藉此調侃自己。