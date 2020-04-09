擁有豐滿上圍、甜美臉蛋，出道就引起影迷注意的「櫻羽和佳(桜羽のどか)」，其實早在2019年1月下旬，就先在日本知名大尺寫真片商BAGUS推出作品，尺度大到薄紗若隱若現，手遮重點部位的表現，著實讓不少日本鄉民為之瘋狂，事隔2個月後，櫻羽和佳便直接於AV界龍頭片商「S1」AV出道，並標榜一片限定，意即宣言僅此一片AV作品。

但是就要這樣放過稀世珍品等級的櫻羽和佳，不論片商或影迷都不希望，於是乎在影迷的熱情呼喚之下，櫻羽和佳在2019年暑假奇蹟復活，正式宣布以片商S1專屬AV女優的身份強勢回歸，目前出道將近一年，櫻羽和佳已經推出了24部相關作品，個人單體作品則有13片，本人與照片幾乎毫無差異，讓片商省去許多修圖時間的精緻臉蛋，理所當然是讓櫻羽和佳快速增加粉絲的原因之一，當然最重要的，還是那純天然又白皙飽滿的豐滿上圍，說話不拐彎抹角、直率而有想法，也讓櫻羽和佳被片商冠上「直球美少女」的稱號，指的就是櫻羽和佳的有話直說與坦率，也如同她在作品中的演技，不矯揉造作、不帶過多地潤飾，卻能體會到她的真實感受，有如綻放於櫻花樹上的櫻花葉瓣般清爽而討喜。

直球美少女 櫻羽和佳 SAKURABA NODOKA(圖/JKF提供)

有點傻・更可愛

外表完美、身材火辣、又認真工作的櫻羽和佳，其實私底下卻有著令人意想不到的一面，櫻羽和佳自嘲、日常生活中的自己其實相當”脫線”，常常出門倒垃圾忘記帶鑰匙而被反鎖在家門外，或是不小心把電視遙控器放進包包帶出門，甚至有過在超市購物完後就把戰利品留在原地直接回家的經驗，櫻羽和佳也會把這些生活中的小插曲分享到推特上，卻也意外地讓影迷粉絲們直呼「有點脫線的櫻羽和佳也好可愛！」，除了脫線以外，櫻羽和佳說到自己其實也是位不折不扣的宅女、不會特地出門活動，平時最大的休閒娛樂就是宅在家裡看動畫卡通跟上Youtube看影片，與螢幕中光鮮亮麗、性感誘人的模樣形成了強烈反差，也更貼近了影迷們的心，讓櫻羽和佳的推特追蹤人數在一年之內來到了3萬5千人，更在今年來到台灣舉辦攝影會、在台灣人氣更是直線上升中，本次JKF雜誌也力邀櫻羽和佳擔任封面女郎，甜美可愛、纖細卻又有著豐滿上圍火辣身材的櫻羽和佳，相信不論在姿態或身體上的表現，都能讓各位JKF雜誌的讀者大飽眼福。

女優小檔案

直球美少女 櫻羽和佳 SAKURABA NODOKA(圖/JKF提供)

女優名：櫻羽和佳(桜羽のどか)

出生年月日：1999年2月14日

星座：水瓶座

身高：155cm

三圍：B90(F罩杯) W56 H88 cm

推特：sakuraba_cmore

經紀公司：C-MORE