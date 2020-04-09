發情的公熊為了和母熊愛愛，殺掉小熊是很常見的狀況。(影片來源/YouTube/國家地理 National Geographic/如遭刪除請見諒)

大自然是ㄧ個弱肉強食的世界，許多生物為了繁衍後代都會不擇手段，舉例來說，熊類在交配季前的時候，公熊為了「愛愛」殺死小熊是很常見的現象，不少熊媽媽都需要隨時保持警戒，以確保自己孩子的生命安全，國家地理頻道日前就介紹不同熊類面對這種狀況的差異！

公熊在交配季時，會因為發情而變的膽大妄為，除了和其他成熊發生激烈打鬥之外，還會迫切的尋找可以生育後代的母熊，因此，假如遇到的母熊已經有了孩子，小熊就會被公熊視為多餘的阻礙物。從影片中以看到，雖然母棕熊挺身面對公熊，不小心落單的小熊還是成為公熊襲擊的目標。

但在印度的懶熊媽媽，卻找到妙方來避免這種死亡悲劇，雌性懶熊在經過210天的妊娠期後，將會誕下2隻懶熊寶寶，一般大約在12月至隔年1月生產，之後將和媽媽一起生活2年多，直到小熊能夠獨立自己謀生為止。在這之前，有危險或是疲累的時候，小懶熊就會爬到媽媽的背上，安全的待在沒人攻擊的地方。這是熊類中非常罕見的行為，雖然對熊媽媽來說增加不少負擔，但卻能大幅降低被發情公熊攻擊的機會，甚至能逃過其他猛獸的獵捕。