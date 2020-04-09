新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，世界各國政府因此不斷地宣導個人衛生的重要性，要大家勤洗手防範病毒，這也在網路上興起了一股「洗手風潮」，就連不少名人都在社群平台上發布自己的洗手影片，幫助呼籲良好的衛生觀念。日本寫真女星星名美津紀最近就上傳了自己的洗手教學片，然而傲人的身材卻讓大家忍不住分心！

在影片中，星名美津紀身穿著淺黃色上衣，她用甜美的笑容及嗓音提醒大家在回家後以及吃飯前都要記得洗手，並親自示範了正確的洗手方法。然而，因為這支影片採坐姿拍攝，她的上身必須倚靠在洗手台的邊緣，雖然服裝相當保守，但仍顯現出她傲人的上圍，讓網友們看到後都忍不住歪樓，「我的視線總是放在不對的地方…真是抱歉」、「我以後每天都要洗5萬次手！」、「連洗手也超可愛！」。

在 Instagram 查看這則貼文 🎅 星名美津紀 Mizuki Hoshina（@hoshina_mizuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 23 日 上午 4:52 張貼

據悉，星名美津紀在16歲時就已經擁有豐滿的好身材，並且以一張清純中帶著性感的制服照在網路上爆紅，奠定了她現在在寫真界的好名聲和極高的人氣。