在 Instagram 查看這則貼文 黑嘉嘉 Joanne Missingham（@jiajia94526）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 下午 9:14 張貼

圍棋女神黑嘉嘉靠著神仙顏值和精湛的棋藝擁有大批粉絲，不少廠商看中她的高人氣，爭相邀請她代言產品。近日她以6位數的酬勞，成為知名乳酸飲品的代言人，拍攝廣告時也讓她陷入童年回憶，想起自己愛上圍棋的初心。

在 Instagram 查看這則貼文 黑嘉嘉 Joanne Missingham（@jiajia94526）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 下午 7:53 張貼

今年26歲的職業棋士黑嘉嘉，因為澳洲台灣混血兒的身分，讓她擁有如洋娃娃般的外表，因為受邀和日本天才棋手對弈瞬間爆紅，驚人的美貌讓日媒封她為「千年僅一人的美女棋士」、「圍棋界佐佐木希」等華麗封號，她也是台灣段位最高的女棋士，可謂是才貌雙全。日前被業者相中拍廣告，現場和飾演她小時候的小女孩同框對弈，黑嘉嘉在現場熱心指導小女孩如何落棋，也大讚她很可愛：「我非常喜歡小孩，尤其是小女孩。她有點害羞緊張，所以我趁著拍攝空檔找她聊天、擁抱，所以一整天的拍攝心情很好。」

在 Instagram 查看這則貼文 黑嘉嘉 Joanne Missingham（@jiajia94526）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 上午 5:20 張貼

但因為拍攝時間長達一整天，不停換鏡位又要維持跪姿，讓黑嘉嘉膝蓋變紅、兩腿發麻，但她發揮比賽時的超強忍耐力，全程面帶笑容的完成拍攝，中間從不喊累，敬業的精神讓人讚嘆。黑嘉嘉也透露最近因為疫情的關係，不少賽事都面臨延期或取消的狀況，連原先預定好的家庭旅遊也忍痛取消，但她樂觀表示多了很多時間充實自我，可以多看書、練棋還有定期去上日文課和健身課，也算是意外的收穫。