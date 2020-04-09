新冠肺炎的疫情持續擴散，近日更爆出其中一例確診個案是台北酒店知名女公關，且疑似在出現症狀前後還是正常上班，讓民眾人心惶惶，擔心成為破口，但也因此讓酒店的討論度在PTT居高不下。對此就有網友因為最近準備要到酒店消費，特地上網請益怎麼玩才能達到最高CP值？想不到竟釣出老司機透露超強秘技。

一名網友在PTT八卦板以標題「去酒店怎樣Cp值才高？」發文，表示最近酒店妹確診的事情搞得沸沸揚揚，每個人瞬間都好像都變成酒店專家，讓他忍不住好奇發問「所以縮〈說〉，八卦版的溫拿〈winner〉們有去過酒店嗎？怎樣玩CP值才高R〈啊〉？」也透露自己晚點要去酒店衝一發，才會想要特地上網請教。

文章曝光之後引起網友熱議，有不少人全都異口同聲請原PO朝聖前幾年的神文。2015年有網友發問哪裡有1晚1人只需花7500元就能玩得開心的酒店，一名老司機跳出來表示，7500的CP值不算高，南部4K就有大學生正妹不錯的店，並囑咐接下來要記得拿幹部提供的毛巾擦臉提神和將手部擦乾淨，因為接下來會大量使用手指，接著挑小姐的環節要記得選看起來最文靜的，等到少爺上水果盤的時候就知道重頭戲要來了，接下來就是開始狂嗑水果，並透露「在第一次秀舞之前大概可以吃個8盤，秀完舞之後大概可以吃個4盤，總共4輪〈中間還有大風吹〉如果專心一點大概可以吃48盤，一盤水果不到100夠划算了吧」。

超廢的幽默建議讓網友看了紛紛笑回「原來是去吃到飽的」、「吃霸王餐」、「水果人？」、「廢到笑出來」、「那個，直接去水果店好了」、「原來是專攻水果的」、「感覺吃到20盤的時候就會被圍事的丟出來」、「哪有人來妓院吃東西的」、「笑到不支倒地」、「久違的優文」、「這....涉世未深的我受教了」。