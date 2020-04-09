諧星在日本的演藝圈中占有重要的地位，和其他國家相比似乎是更為神聖的職業。對此就有網友好奇為什麼諧星在日本演藝圈這麼重要，文章引起熱烈討論，有專業網友就跳出來解答：「你該看看日本諧星對比亞洲諧星藝人有多敬業！」

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼日本諧星地位特別高？」發文，表示在日本演藝圈，諧星好像只要能熬出頭，地位跟身價就會跟著水漲船高，之後還可以朝全方位發展，像很多大御所MC都是諧星出身的，但也讓他不禁好奇「為什麼日本諧星地位特別高呢？」

文章曝光之後引起熱議，不少人內行網友紛紛留言回應「在日本搞笑被視為一門高深的學問」、「以為諧星很好當嗎？去看看大喜利比賽你會佩服他們」、「能站上頂點的都是從地獄爬上來的」、「用心努力程度跟敬業態度跟其他國家諧星比贏太多」、「你該看看日本諧星對比亞洲諧星藝人有多敬業」、「他們的搞笑界競爭不是我們純看戲能懂的」、「要弄到真的好笑又被國民記住又長青無誹聞的師匠級也不多」但也有網友認為「也不算特別高，每個領域頂層的人物本來就有一定的地位」、「任何工作能做出成績來當然地位高」、「我比較好奇有哪個行業熬出頭來地位會不高的」、「你只看到熬出頭的那群，一堆藝齡超過20年的還得打工」。