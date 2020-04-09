北京的故宮博物館就是以前的紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，1987年入選「世界文化遺產」名錄，也是世界5大博物館之一。不少人在進入內廷第一道禁門「隆宗門」時，都會發現匾額上面竟然插了1隻箭，究竟這隻箭是誰射的？在上面放多久？又為什麼沒人將它取下呢？

在隆宗門的匾額上插了一根箭，據說是嘉慶帝時期留下的。(示意圖／達志影像)

故宮是明清兩代的皇家宮殿，最著名的莫過於三大殿，分別是太和殿、中和殿、保和殿。其中太和殿又被稱為「金鑾殿」，是古代新皇帝登基、頒布重要詔書或派大將出征、冊封皇后等等重要儀式舉行的地方。但在如此神聖的太和殿旁邊，有一道宮門「隆宗門」，上面的匾額上竟然插了1隻箭！據說，在清朝嘉慶年間爆發了白蓮教起義，白蓮教的分支京天理教不僅在京城內有眾多信徒，還將勢力發展到各個官府中，甚至還連皇宮內都有，在嘉慶18年時，靠著太監的幫忙下，一舉攻進皇宮內院。

此時嘉慶皇帝在承德北部的木蘭圍場進行狩獵，宮內只剩下皇子和皇妃，全部人像熱鍋上的螞蟻一樣亂成一團。有部分冷靜的人開始組織宮內的太監宮女們保衛皇宮，侍衛們也反應機警，加派人手進行鎮壓，再加上宮外的王公大臣及時趕到救援，其中也包括後來的道光皇帝，才結束這次的暴動。但雙方在激戰的過程中也意外將一隻箭射在隆宗門的匾額上。嘉慶帝返回宮中後，發現了匾額上的箭，便下令不許拔出，要讓它留在上面，時時刻刻提醒自己和後世的皇帝這次的教訓。這次起義，也被嘉慶帝稱為「漢、唐、宋、明未有之事」，還自行下詔書反省過失。所以也代表，在隆宗門上這隻箭，竟然在上面整整放了200多年呢！