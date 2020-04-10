許多上班族因為工作的關係必須久坐在電腦前，長期下來導致肩膀緊繃僵硬， 身體沉重、心裡焦躁等問題，若是再持續不間斷地工作而忽略了這些身體狀況，身體和心理都會失去平衡，但現代人大多生活忙碌，沒時間放鬆運動，這時候該怎麼辦呢？全美瑜伽聯盟（Yoga Alliance）的瑜珈講師京乃ともみ將在《上班族1分鐘放鬆瑜伽》書中帶大家輕鬆地坐在公司的桌子前，就能達到放鬆關節和肌肉以及紓壓的效果。

【精彩書摘】

肩膀僵硬

針對怎麼揉都沒用的僵硬肩膀！

推天花板＆摸牆壁的動作

(圖/東販出版 提供)

推薦給這樣的你

○ 按摩肩膀還是會馬上就變僵硬

○ 一整天都盯著電腦和手機

○ 常常因為工作感到壓力

(圖/東販出版 提供)

動作講解

用推天花板&摸牆壁的動作來放鬆僵硬的肩膀！

(圖/東販出版 提供)

Momi老師的小叮嚀

上半身往側邊傾斜時，注意屁股不要離開椅面哦。

(圖/東販出版 提供)

(圖/東販出版 提供)

腿部疲勞‧水腫

放鬆小腿後側， 排毒消水腫！

壓壓小腿後側

(圖/東販出版 提供)

推薦給這樣的你

○ 從事久站或外勤的工作

○ 夏天一直待在冷氣房裡

○ 傍晚時會覺得鞋子很緊

(圖/東販出版 提供)

動作講解

壓壓小腿後側消除腿部疲勞及水腫

(圖/東販出版 提供)

(圖/東販出版 提供)

(圖/東販出版 提供)

(本文摘自《上班族1分鐘放鬆瑜伽》/ 東販出版 提供)