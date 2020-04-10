新冠肺炎疫情持續升溫，台灣近日就傳出一名確診案例為酒店女公關，昨日（9日）中央流行疫情指揮中心更下令全台酒店和舞廳暫停營業，在PTT上造成熱議話題。然而，許多人上酒店都說是要「談事情、談生意」，這讓網友非常好奇，究竟這樣的風俗是從哪裡來的？

一名網友在昨日於PTT中發文，指出在酒店談事情的洩漏風險非常高，公事機密很容易被小姐聽到，萬一她剛好被對手收買結果就慘了，而且就算小姐只是到外面隨處八卦，嚴重性也是不容小覷，再加上喝過酒後根本不太可能神智清晰地談生意，這些原因都讓PO主非常困惑，為什麼很多人談事情都一定要到酒店呢？

此文一出，立刻引出許多老司機出面解答：「醉翁之意不在酒」、「在談生意時幾百幾千好像後面沒萬的那種有錢大男人魅力，旁邊還有小姐時，整個談生意會順暢很多」、「你跟生意對手坦誠相見時，是另一種公平公正公開」、「是談完之後去慶功順便挖看看有沒有其他商機」、「那是早就談好，去那邊慶功而已」。

另外也有人探討這項風俗到底是從哪裡流傳下來的，「認真回，日本傳來的」、「你去問問日本大廠的業務哪個不喝」、「中國古代就有，東亞就是覺得要有女人當花瓶才能放鬆」、「大清就有酒樓了說」。