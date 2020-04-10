酒店女公關染疫！指揮中心：一開始疫調自述生活單純（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎擴及全球，台灣近日爆出一起北部酒店女公關出現確診症狀，但此前仍正常上班，不少民眾憂心成為防疫破口；昨（9日）指揮中心更對全台酒店、舞廳下達停業令。對此，就有網友好奇，框酒店小姐出場是否等同性交易？消息一出隨即掀起熱議，更有老司機曝光酒店行話，點出「金魚」和「木魚」的關鍵差異。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，因為沒去過酒店，對於酒店生態全然不懂，不禁好奇問道「新聞說確診小姐還和客人出場，出場是要幹嘛？出去玩嗎？還是要去做○？出場就是可以打○的意思嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行老司機跳出解答，直言「框出場≠能上床」，出場只是將酒店小姐的時數買下來，才能帶她出去玩，但老司機也提醒，「要上床，要跟酒店妹談好價錢，最好是框出場前先問好，這妹是金魚還是木魚（能不能S）。不然框出場，妹才跟你說她不做S的，到時候不要說人家詐騙。」

不少網友也跟著附和，「出場只是出去鐘點費，過夜另外收」、「出場算是買伴遊」、「出場歸出場，做S歸做S，但是做S要買出場，還要付打○費」、「能出場不代表能S，搞不清楚小心被告」。

至於何謂金魚還是木魚？一般酒客會將不提供性服務的酒店小姐稱為「金魚」，反之「木魚」取意可敲，隱喻「上」這個動詞。讓網友不禁打趣笑說「鑲金的不能碰，木魚可以咚咚咚？」、「金魚用來看，木魚可以端」、「金魚就真的是觀賞用（沒有S）」。