眾所皆知，古代日本人身材矮小，甚至被戲稱為「倭國」，有「矮人國」之意。事實上，古代日本人之所以身材矮小，除了源自於基因、人種等不可抗拒的先天因素，還跟一項荒唐禁令有關，致使日本人長達1200年不吃肉，在先天不足、後天失調的情況下，發育受到嚴重的影響。

日本四周臨海，當時島國上不產牛、羊、馬等大型牲畜，只有野豬佔了多數，但飼養量相當少；即便海洋資源豐富，可是漁業並不發達，漁獲量也不夠吃，吃肉是一件相當奢侈的事情。

再者，受到南北朝時期佛教傳入日本的影響，日本人認為殺生、吃肉是罪孽；7世紀時天武天皇更下達「禁肉令」，除了豬肉、鹿肉和兔子肉之外，都不能吃，平安時代的公卿貴族也以吃肉為恥，因此日本人普遍吃素，甚至只吃點米飯或是飯糰之類的果腹，最多吃點鹹魚、貝殼。

唯獨社會地位最低等的賤民，和貧窮野蠻的武士會去深山打野味，因此這些人的身體反而比較強壯。

禁肉令一直折磨了日本人1200年，在先天不足、後天失調的情況下，造成了日本人普遍營養不良，原本矮小的身材更顯得單薄羸弱。直到明治維新以後，禁肉令才被廢除，時任天皇大力鼓勵國民喝牛奶、吃牛肉，藉此強壯國民體質，這才改變了長久以來的素食風氣。