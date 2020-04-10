1998年，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與白宮女實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）的性醜聞事件被好閨蜜崔普（Linda Tripp）所揭發，儘管崔普被讚揚為該起事件的「吹哨者」，但卻背負著背叛好友的罵名。近日，崔普因胰腺癌離世，陸文斯基也已不再介懷往事。

綜合外媒報導，崔普過去曾在白宮及五角大廈任職，並認識了相差24歲的陸文斯基，兩人逐漸成為無話不談的摯友，陸文斯基放心地將自己和克林頓的親密關係全都向她傾訴，但崔普最終決定揭發此事，交出了自己和陸文斯基談話20小時的錄音檔案，性醜聞案隨之曝光，克林頓也因此遭到眾議員彈劾。儘管崔普稱自己是基於愛國心才提供資訊協助調查，也被外界譽為「吹哨者」，然而她卻同時背負著背叛摯友的罵名，陸文斯基與她的友情也就此破裂，甚至還在媒體採訪時留下了一句：「我討厭崔普」。

但就在前段時間，傳出了崔普重病的消息，陸文斯基得知後竟發布推特給予她和家人鼓勵及祝福，並表示：「過去已經不再重要」，然而最近崔普還是不敵病魔癌逝。