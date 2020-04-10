世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日公開斥責台灣對他進行「人身攻擊」長達3個月的時間，引起台灣各界不滿，而在此之前，面對此次新冠肺炎的疫情，譚德塞的作為也已經引發不少爭議。

譚德塞出生於厄利垂亞阿斯馬拉，在7歲時目睹了弟弟因為疑似麻疹的疾病而死亡，從此致力於從事社區衛生工作，擁有許多傑出的表現，包含了培訓女性健康推廣員、改善實驗室、建立救護車車隊、為新生兒注射麻疹疫苗等，讓伊索比亞的婦女和嬰兒死亡率大幅下降。2005年譚德塞被任命為伊索比亞衛生部部長，在這段期間，譚德賽和美國前總統柯林頓基金會（Clinton Foundation）以及比爾蓋茲夫婦的比爾與美琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）進行合作，共同打擊愛滋病、肺結核等疾病。

2016年，非洲聯盟大會推薦他為世界衛生組織秘書長候選人，並於隔年當選，是WHO首位來自非洲的秘書長。2018年，伊波拉病毒在剛果爆發，譚德塞很快就飛往當地與政府商討對策，並將之設定為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。此次新冠肺炎疫情，他同樣在疫情初期飛往大陸，然而之後的決策卻讓部分人質疑他「反應慢半拍」，引起諸多爭議。