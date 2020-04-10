知名連鎖超市全聯福利中心，商品齊全、價格實惠，受到不少民眾青睞。日前就有網友透露，在全聯買了一顆鳳梨，結帳之後店員竟詢問一項「神級服務」，讓他受寵若驚，直言「10幾年來第一次被問！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《我愛全聯-好物老實說》臉書社團PO文表示，當天他在全聯買了一顆鳳梨，在櫃台結帳時，沒想到店員竟詢問他是否需要「幫忙削鳳梨」，突如其來的貼心之舉讓他十分錯愕，並反問店員「嗯…你們有幫削鳳梨？」對方則回應「有啊，一直都有幫削」，讓他不禁直呼「10幾年來第一次被問！」不過最後仍決定自己帶回家削。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我還真的不知道有這個服務」、「我第一次知道耶！每次都好想吃，但要削皮覺得麻煩作罷」、「說真的我還是進入社團後才知道有這麼神奇的事」、「第一次知道全聯有在殺鳳梨」。

也有內行人表示「鳳梨一直都有幫削服務，西瓜還可以代切」、「常常聽到『請支援收銀』跟『客人要削鳳梨』超親切的廣播」、「我怕他刀子碰到水，再切鳳梨會破嘴，還是自己削比較好」、「其實只能削皮不能切，這是公司規定，怕有爭議；有時說沒有，可能是生鮮人員太忙或下班的關係」。