女性愛美是天性，甚至會透過整形變身。日本有一名長相普通的女子，原本在女僕咖啡廳兼職，期間嘗試割雙眼皮，沒想到讓她決定動整張臉，最終翻身成女神，美貌獲得許多網友讚賞，豈料之後她竟選擇下海當AV女優，近日還上節目分享心路歷程。

高嶋明實(高嶋めいみ)原本叫做明治，日前上節目《じっくり聞いタロウ》分享整形過程，指她原先在女僕咖啡廳工作，還是小有名氣的coser，由於朋友割了雙眼皮，變得非常漂亮，且僅花2萬日元(約新台幣5508元)，讓她也心動的去嘗試，但割完後她對其他部位感到越來越不滿意，最終花700萬日元(約192萬新台幣)改造全身。

而高嶋也在2年前承認整容，提到靠後天得來的美貌，必須克服各種痛苦，付出120%的努力及金錢換來結果，因此不想隱瞞此事，而對於她的坦白，讓不少人大讚她有勇氣。當時為了賺取整形費用，她還至風俗店工作，去年年末便與成人片片商「Faleno」簽約，改名為「高嶋明實」在AV界出道。

高嶋表示，整形完後回老家看望父母，他們反應都不大，只覺得她變得像韓國人，但她並未說出自己成為AV女優，直到先前被顧客認出，知道她曾在風俗店工作過，還將她的AV作品及藝名等資料寄回老家，父母得知後非常氣憤，使得她現在都不敢回家。

而高嶋成為女優後，每一件作品能賺到100萬日元(約新台幣27萬)，收入相當可觀，但她卻將賺來的錢花在牛郎身上，1年就消費2400萬日元（約新台幣661萬元），導致她如今只剩1200日元，而她透露不會再去牛郎店玩，目前也辭去風俗店工作，專職於AV事業。