俗話說：「伴君如伴虎」，在古代君王身邊的人都過得十分膽戰心驚，深怕一惹怒皇上自己和全家人的性命就不保，因此大部分的官員、太監都會順著皇上的指令與喜好去行事，然而西漢時卻有一名侍從反抗的皇上的命令，沒想到最後反而因此受到重賞。

這名侍從叫做「郅都」，為人直言敢諫，在漢文帝時期擔任郎官，在漢景帝時則升任為中郎將。根據《史記·卷一百二十二·酷吏列傳》記載，某次郅都隨景帝到上林苑，途中隨行的賈姬因為身體不適而去上廁所，沒想到卻突然有一隻野豬闖進了廁所裡面，景帝擔心愛妃因此受傷，於是立刻眼神示意要郅都進去解救賈姬，然而郅都卻無動於衷，只是拿著武器守在皇上身旁。

景帝見狀就想要拿起武器自己救人，沒想到郅都卻突然跪在他的面前，直言：「您失去一個妃子還會有別的妃子入宮，天下難道會缺少像賈姬這樣的女子嗎？陛下如此輕視自己的安危，要社稷與太后如何是好？」，景帝聽了以後只好打消念頭，所幸最後野豬並沒有傷害賈姬。事後，竇太后聽聞此事非常開心，立刻賞賜郅都黃金百兩，而漢景帝也從此開始重用他。