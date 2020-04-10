外界不少人好奇，百無聊賴的發呆，和追求心靈平穩的冥想，看似放空，但兩者之間究竟有何區別？對此，就有內行人曝光其中差異關鍵，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「冥想和發呆有何不同？」為題，PO文指出「冥想，就是不去想事情，不去想過去未來，讓浮現的想法，像坐車看風景一樣，直接過去…」但接著他話鋒一轉，「啊不就是發呆？小時候這樣都會被老師罵，為何換個名字叫冥想，就變成這麼高尚？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「發呆是放空，冥想是發揮想像力」、「鏡子與濁水映物的差別」、「一個放空沒想東西，一個集中精神想像？」、「一個像睡覺，一個不像睡覺」、「看臉」、「人帥冥想」。

不過也有內行人解釋其中差異，「不同！其實冥想可以想宇宙，想滿天繁星，冥想時間拉得很長喔。冥想看到滿天星星和宇宙接軌，腦波物理作用，發呆不會變聰明，但冥想會。其實冥想是一種回歸，誰記得自己靈魂怎麼出生的？是在山邊形成氣團，還是海邊？真正回憶起自己的初始，和累世，我們可能都是星子，星星的孩子，冥想就是和自我對話，打破時空限制的過程，真正找到自己內在」。