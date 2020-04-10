隨著兩性平權的意識提升，傳統的「重男輕女」觀念已經逐漸削弱，甚至現在有許多父母都更希望可以生個女兒。最近有網友也發現了這個現象，身邊許多升格人夫的朋友都想要生女兒，讓他對此感到非常好奇。

這名網友在PTT上發文，表示最近他和一些剛剛結婚的男性朋友聊天，發現他們居然全部都希望將來可以生個女兒，而不是兒子，讓他對於這個現象感到非常驚訝，於是好奇詢問其他網友，究竟為什麼現代的爸爸大多都希望生女兒呢？

此文一出，立刻引起網友熱烈討論，大家紛紛留言：「女兒比較貼心」、「現在生兒子就是虧啦，時代不同了」、「作為一個男的知道男生小時候多難搞就想生女的」、「女兒貼心又可愛啊！兒子好動很難帶」、「說實話女兒乖貼心，可以當小公主呵護」。

但也有人點出了殘酷的原因，「兒子小時候很皮，長大還要準備房、車…」、「兒子娶老婆就是老婆的了」、「幫兒子買的房子、車子也一起是別人的」、「生男生還要準備買房頭期款」、「生兒子，你賺的都要給媳婦；生女兒，你女婿賺的都你的」。